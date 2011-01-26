Требуется продвинуть сайт http://www.bazarealty.com в ТОП-20
Продвижение сайтов, редактирование шаблонов joomla
Здравствуйте, нужен человек, разбирающийся в продвижении сайта. (на постоянной основе, работа на удалении).
Также нужен специалист для редактирования шаблонов joomla и вообще в программировании сайтов. Желательно (но не обязательно) в городе Санкт-Петербург (также на постоянной основе, работа на удалении).
Спасибо, за отклик!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо продвижение в Яндексе и/или гугле веб-сайта http://www.maximus-arbalet.ru - сейчас готовиться его новая версия. Прошу также предложить и свои варианты к существующим. Указывайте сроки, а также бюджет. СпасибоПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо раскрутить сайт с момента старта проекта. В регионе работают два конкурента - крупные федеральные проекты. Продвинуть сайт в поисковиках, группы в социальные сетях, региональные форумы. Готовы ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
У нас есть свой проект, который мы решили продвигать в поисковых системах собственными силами в силу различных причин. Наша компания специализируется на разработке веб-технологий, с SEO мало связаны. Нам необходим специалист по SEO для нескольких ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Интересует информация о стоимости раскрутки сайта по Украине и Германии.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужно запустить рекламную кампанию сайта в Google Adwords на вашем аккаунте. Возможен последующий выкуп аккаунта.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
В связи с тотальной нехваткой времени на вникание и непропорциональным ростом бюджета на SEO ищу грамотного отпимизатора. Есть 2 аккаунта, 1 в сапе, второй в сеопульте. Бюджет растет, сайты нет. ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Ищу человека для постоянного сотрудничества по составлению Низкочастотных запросов. Главная задача: Составление низкочастотных запросов, анкоров, подгонка под биржу sape. Пишите буду рад хорошему сотрудничеству.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется наростить ссылочную массу для сайта, поднять Тиц и Pr. Только вечным ссылкам Почёт! От вас - стоимость, срок выполнения, гарантия результата, форма оплаты.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Я даю вам ключевое слово. Из топ-10 по выдачи этого ключевика, вы смотрите десять самых релевантных ссылок и где возможно ставите с этого ресурса ссылку на нужный мне сайт. Как правило это или каталоги или ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад