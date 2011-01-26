Продвижение сайтов, редактирование шаблонов joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок129 просмотров

Здравствуйте, нужен человек, разбирающийся в продвижении сайта. (на постоянной основе, работа на удалении).

Также нужен специалист для редактирования шаблонов joomla и вообще в программировании сайтов. Желательно (но не обязательно) в городе Санкт-Петербург (также на постоянной основе, работа на удалении).

Спасибо, за отклик!

Joomla
14 лет назад
formil
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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