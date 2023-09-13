Продвижение сервиса финансовой аналитики Chimera

Ищем таргетолога и контент мейкера(reels shorts tiktok,фото) для продвижения нашего сервиса.

Chimera - это платный Telegram-канал аналитики рынка криптовалют, который еженедельно публикует статьи и аудиоподкасты об индустрии крипты и в простой форме информирует своих подписчиков о потенциальном движении цен (график, комментарий, отчёт).

Автор сервиса - действующий трейдер инвестфонда. Заявленная полезность сервиса более 100% роста капитала в год, при использовании сервиса, гарантирована высочайшей компетентностью и многолетним опытом автора.

Chimera имеет простой интерфейс, с возможностью оплаты криптой (tether trc20) или банковскими картами и доступна в двух вариантах подписки, в зависимости от уровня погружения.

CHIMERA WEEKLY - это еженедельные обновления по биткоину, заметки и

аудиоподкаст о крипте за 12000р/год.

CHIMERA SERVICE - графики крипты, по которой ожидается большое

движение, с ежемесячным отчетом о PNL от автора сервиса, а также доступ ко всем материалам chimera weekly, за 48000р/год.

Сервис создан для спокойных вдумчивых покорителей финансового

космоса, которые считают цифру +100% годовых комфортной для своих инвестиции в крипте, исполняя всего 4-5 трейдов в год, с минимальным возможным риском,

дополнительно предотвращая убытки в случаях активности на рынке без такого помощника.