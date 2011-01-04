Продвижение статьями (English only)

Есть много статей (100+), уже опубликованных на ezinearticles и isnare.com. Каждая заточена на один ключевик.

Надо их изменить (рерайт или еще как, для уникальности контента) и засабмитить на максимально возможное количество каталогов статей, кроме ezinearticles и isnare.com

Несложно, но рутинно и трудоёмко. Несрочно, не сильно дорого. Опыт сабмита англоязычных статей обязателен. Ваши предложения?