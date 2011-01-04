Сайт http://www.coral-star.ru необходимо продвинуть в топ-5 Яндекса по запросу "коралловый клуб". Предложение писать со: 1) сроками 2) ценой, 3) планом продвижения (что делать будем конкретно? написание статей предлагать ...
Продвижение статьями (English only)
Есть много статей (100+), уже опубликованных на ezinearticles и isnare.com. Каждая заточена на один ключевик.
Надо их изменить (рерайт или еще как, для уникальности контента) и засабмитить на максимально возможное количество каталогов статей, кроме ezinearticles и isnare.com
Несложно, но рутинно и трудоёмко. Несрочно, не сильно дорого. Опыт сабмита англоязычных статей обязателен. Ваши предложения?
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