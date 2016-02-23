Продвижение торговой марки в ВК и Интаграмм

Исходные данные задачи:

Производитель женской молодежной и дизайнерской обуви производит:

Молодежную качественную женскую обувь не дорогую обувь из кожи, замша и др.

Дизайнерскую спортивную обувь

Задача:

поиск новых клиентов , преимущественно интересуют оптовые продажи, поиск:

1. Оптовых клиентов , владельцев магазинов итд

2. Организаторов совместных покупок

3. Работающих по дропшиппингу

Таргетинг: Украина Россия

Источники:

1. Группа ВК

а) требуется доформить группу, выложить актуальные товары

б) ручной поиск торговых страничек, и предложение сотрудничества по системе дропшиппинг или СП.

в) попробовать настроить рекламу, потестировать, есть ли смысл.

2. Инстаграмм, ведение с нуля.

3. Поиск форумов, торговых площадок на которых можно найти оптовых клиентов.

Преимущественно Россия.

Также рассматриваются ваши интересные предложения.

Пишите, на все вопросы отвечу, будем рады взаимовыгодному сотрудничеству.