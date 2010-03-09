Нужно прогнать сообщения по тематическим форумам. От Вас сроки и стоимость услуг. Предложения рассматриваю здесь. Оплата рубли. Отчет.
Продвижение в посиковых системах
Новый сайт (создан в этом месяце) по тематике геодезические работы продвинуть в ПС яндекс, рамблер, гугл
слова:
геодезия, геодезические работы, лазерное сканирование, топосъемка, топографическая съемка, геодезические фирмы, исполнительная съемка, ландшафтная съемка
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется прокачать тиц до восьмидесяти-ста пунктов. На данный момент пузомерки такие: Тиц Тематика - бытовая техника и электроника для дома/офиса. Сайт посвещен обзорам моделей бытовой техники и электроники, а также статьям ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Надо оптимизировать и продвинуть сайт http://elkom.by по ключевым фразам "насосное оборудование", "трубопроводная арматура" в яндексе, гугле и tut.by в 5-ку.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Нужно продвинуть 2 сайта в украинском гугле. Также нужна консультация по продвижению в Украине (для других 4 сайтов). Бюджет на каждый сайт примерно 8000руб. Нужно составить ядро ВЧ запросов. Все подробности ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть сайт http://vlreferats.org.ua.Это интернет-магазин студенческих работ. Нужно предложить варианты продвижения сайта, для повышения его посещаемости и продаваемости работ с сайта.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт15 лет назад
Вы получаете xls-файл, в нем 100 строк (=100 ссылок на страницы) и список блог-сервисов (сайты типа ЖЖ, где можно разместить личный блог). Ваша задача: 1. Зарегистрировать почтовый ящик. 2. Создать ...Завершен15 лет назад
Требуется оптимизация и продвижение в ТОП 10 нового сайта белыми методами www.planeta26.ru Обязательно указать бюджет и сроки. Запросы ставрополь, ставрополь новости,ставрополь афиша,ставрополь кинотеатры,ставрополь клубы,ставрополь театры,ставрополь работа,ставрополь вакансии,ставрополь резюме,ставрополь расписание,ставрополь 1777.Завершен15 лет назад
- $200
Сайт persona-shop.ru. Нужно продвинуть по ключевым словам: 1) Одежда для полных +купить +магазин +женская +мужская 2) Одежда больших размеров +купить +магазин +женская +мужская 3) Большая одежда +купить +магазин ...Закрыт15 лет назад
Требуется продвижение сайта в нише создания веб-сайтов, веб дизайна, возможно со временем также веб-хостинга. Целевая аудитория - страны СНГ. Поисковики - Гугл, Яндекс, Рамблер. Постоянное сотрудничество. Требования: - Только белые методы ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Приветствую уважаемых продвиженцев. Есть заказ на продвижение сайта. Ключевые слова, по которым хотелось бы видеть сайт в топ10 российского Яндекса: наливные полы промышленные полы эпоксидные полы полимерные полы монтаж ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт15 лет назад