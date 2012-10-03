Продвижение в ВКонтакте

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Закрытнет заявок80 просмотров

Требуется продвижение публичной страницы http://vk.com/prolinerus в сервисе «Вконтакте». Сотрудничество только через систему «безопасная сделка».

13 лет назад
roadtoheaven
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров