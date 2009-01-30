Продвижение в яндексе в топ 10

Необходимо продвинуть сайт в яндексе в первую десятку, желетельно в пятерку.

основные ключевые слова

-перепланировка

-согласование перепланировки

-перепланировка квартир

-узаконить перепланировку

-варианты перепланировки

Нужен ответственный и квалифицированный партнер который выдвинет на первую страницу, и в дальнейшем на постоянной основе будет поддерживать.

Обращаю Ваше внимание что все первую двадцатку так же двигают. Прошу реально оценивать свои возможности.

Ваши предложения по бюджету и срокам.