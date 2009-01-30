Продвижение в яндексе в топ 10

Здравствуйте. Поскольку на продвижение сайта нет времени, нужен человек который будет продвигать в поисковиках или же в других местах за 50% от прибыли с сайта. Сайт на тему фильмы онлайн. Насколько мне известно у этой тематики большая ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продвинуть сайт в яндексе в первую десятку, желетельно в пятерку.
основные ключевые слова
-перепланировка
-согласование перепланировки
-перепланировка квартир
-узаконить перепланировку
-варианты перепланировки
Нужен ответственный и квалифицированный партнер который выдвинет на первую страницу, и в дальнейшем на постоянной основе будет поддерживать.
Обращаю Ваше внимание что все первую двадцатку так же двигают. Прошу реально оценивать свои возможности.
Ваши предложения по бюджету и срокам.
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