Продвижение веб-сайта в поисковых системах

Задачаи:

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1. Оптимизация html-кода

Единоразовые работы по изменению программного кода сайта для акцентирования внимания поисковых систем на самой важной информации на сайте.

• Исправление мета-тегов, оптимизация их под ключевые слова и наиболее популярные запросы-словосочетания.

• Добавление необходимых элементов для выделения основного ключевого запроса данной страницы.

• Создание правильной внутренней ссылочной структуры сайта для корректной и релевантной индексации сайта поисковыми системами.

2. Оптимизация контента сайта – seo-копирайтинг

Создание уникального текста, написанного специально для НАШЕГО сайта, который бы подогревал постоянный интерес веб-аудитории к НАШЕМУ сайту, составленного с учетом максимальной его полезности для поисковых систем.

3. Продвижение нашего сайта по ключевым запросам в поисковых системах:

• www.Google.com.ua –ТОП10

• www.yandex.ua –ТОП10

4. Поднятие ТИЦ

5. Поднятие PR

Геотаргетинг: Украина, Киев

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Для того чтоб определится с исполнителем Нам от Вас нужно:

1) Цена за каждый пункт/подпункта работы

2) Ориентировочные сроки выполнения каждого пункта/подпункта работы

3) Указывать Цену за продвижение каждого из ключевиков(отдельно за каждый), для того чтоб мы могли выбрать для себя приемлемый вариант.(или указываем цену за несколько ключевиков на выбор-ОБЯЗАТЕЛЬНО)

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Сайт ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН находится в зоне ".com.ua"

Домен зарегестрирован 2010.01.11

Движёк CS-Cart 2.0.12

Только белые методы, ориентированые на долгосрочный результат.

Полный контроль, все методы - оговариваются перед тем как их применить.

Оплата поэтапная, по выполнению каждого из этапов и по достижению ключевика нужных позиций в поисковых системах.

Пршу не предлагать сумашедшие цены/бюджеты - будтье реалистами...

Новичков- чтоб попробывать - не беспокоить!

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На сколько мы поняли желающих не много....?

или просто считать нехочется каждое слов?

тогда давайте стоимость каждого пункта + стоимость только одного ключекика:

"телевизоры"