Сайту 2 года, в зоне ru, по нужным НЧ находится в топ20-топ40, в ноябре 2009 был в топ60-топ80 нужно вывести все в топ10 без сапы и других бирж. тема - ...
Продвижение веб-сайта в поисковых системах
Задачаи:
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1. Оптимизация html-кода
Единоразовые работы по изменению программного кода сайта для акцентирования внимания поисковых систем на самой важной информации на сайте.
• Исправление мета-тегов, оптимизация их под ключевые слова и наиболее популярные запросы-словосочетания.
• Добавление необходимых элементов для выделения основного ключевого запроса данной страницы.
• Создание правильной внутренней ссылочной структуры сайта для корректной и релевантной индексации сайта поисковыми системами.
2. Оптимизация контента сайта – seo-копирайтинг
Создание уникального текста, написанного специально для НАШЕГО сайта, который бы подогревал постоянный интерес веб-аудитории к НАШЕМУ сайту, составленного с учетом максимальной его полезности для поисковых систем.
3. Продвижение нашего сайта по ключевым запросам в поисковых системах:
• www.Google.com.ua –ТОП10
• www.yandex.ua –ТОП10
4. Поднятие ТИЦ
5. Поднятие PR
Геотаргетинг: Украина, Киев
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
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•телевизоры филипс
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Для того чтоб определится с исполнителем Нам от Вас нужно:
1) Цена за каждый пункт/подпункта работы
2) Ориентировочные сроки выполнения каждого пункта/подпункта работы
3) Указывать Цену за продвижение каждого из ключевиков(отдельно за каждый), для того чтоб мы могли выбрать для себя приемлемый вариант.(или указываем цену за несколько ключевиков на выбор-ОБЯЗАТЕЛЬНО)
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Сайт ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН находится в зоне ".com.ua"
Домен зарегестрирован 2010.01.11
Движёк CS-Cart 2.0.12
Только белые методы, ориентированые на долгосрочный результат.
Полный контроль, все методы - оговариваются перед тем как их применить.
Оплата поэтапная, по выполнению каждого из этапов и по достижению ключевика нужных позиций в поисковых системах.
Пршу не предлагать сумашедшие цены/бюджеты - будтье реалистами...
Новичков- чтоб попробывать - не беспокоить!
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На сколько мы поняли желающих не много....?
или просто считать нехочется каждое слов?
тогда давайте стоимость каждого пункта + стоимость только одного ключекика:
"телевизоры"
Заявки фрилансеров
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