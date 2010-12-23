Продвижение вконтакте

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок186 просмотров

Необходимо продвижение группы вконтакте, ссылку кину в личку, тематика Гостиницы Воронежа, необходимы вступившие именно из воронежа старше20 лет, желательно цену за 1000 вступившихся, а не приглашенных. Согласен на предоплату небольшую, остальное буду оплачивать за каждого члена группы.

14 лет назад
alekz1980
Алексей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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