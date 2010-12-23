Требуется надежный SEO специалист для поднятия тИЦ на нулевике Перед началом работы необходимо обязательно обсудить все подробности о реализации данного проекта. Все операции по продвижению не должны скрываться, а на возникшие вопросы ...
Продвижение вконтакте
Необходимо продвижение группы вконтакте, ссылку кину в личку, тематика Гостиницы Воронежа, необходимы вступившие именно из воронежа старше20 лет, желательно цену за 1000 вступившихся, а не приглашенных. Согласен на предоплату небольшую, остальное буду оплачивать за каждого члена группы.
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