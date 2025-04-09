Ищется исполнитель для проведения SEO-анализ и сбора семантического ядра под крипто-проект. Необходимо учитывать конкурентную среду и логику продвижения в сферах блокчейн и финтех. Опыт в SERM будет преимуществом. Техническое задание будет предоставлено отдельно.
Продвижение ютуб канала
Нам нужно качественное продвижение ютуб канала G&T ALLIANCE (по недвижимости в Польше, в частности Варшавы). От вас требуется контент план на 5 видео, креативные идеи роликов под целевую аудиторию инвесторов (3 виральный и 2 продающих), также СЕО оптимизация каждого видео, монтаж и превью. Когда будете предлагать свой оффер обязательно указывайте цену за ваши услуги, покажите ваши кейсы.
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