Нам нужно качественное продвижение ютуб канала G&T ALLIANCE (по недвижимости в Польше, в частности Варшавы). От вас требуется контент план на 5 видео, креативные идеи роликов под целевую аудиторию инвесторов (3 виральный и 2 продающих), также СЕО оптимизация каждого видео, монтаж и превью. Когда будете предлагать свой оффер обязательно указывайте цену за ваши услуги, покажите ваши кейсы.