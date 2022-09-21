Професійний SEO аудит сайту не тільки в моменті, а й у динаміці

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Закрыт9 заявок476 просмотров

Шукаю SEO спеціалиста рівня міддл+ для проведення аудиту.

є один проект з дуже різноманітною історією (були злети та падіння), і потрібен професійний погляд на цю історію і той шлях по якому шли і куди прийшли. Головна ситуація - останній рік сайт падає, з ТОП3 до ТОП10 и далі. І щоб не робили - нічого не дає суттєвого результату.

Тематика - Маркетинг

Гео - Казахстан

Мені не потрібні люди з саме досвідом з цим гео, головне досвід SEO

3 года назад
guest_16637506923103
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