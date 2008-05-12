Прогнать по базам сайт

Нужно прогнать по каталогам и доскам объявлений. Предложение принимаю от лансеров, чьи базы превышают 10.000. Прогон нужен качественный, по определенным ключевикам (скину в приват их и адрес сайта).

Схема предоплаты либо оплаты после выполнения работ по любому для Вас удобному способу приема платежа.

Прошу не спамить бредом. Заранее большое спасибо за толковые предложения.

Бюджет до 2000р. (в зависимости от Вашего предложения по проекту).