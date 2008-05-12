Прогнать по базам сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок205 просмотров

Нужно прогнать по каталогам и доскам объявлений. Предложение принимаю от лансеров, чьи базы превышают 10.000. Прогон нужен качественный, по определенным ключевикам (скину в приват их и адрес сайта).

Схема предоплаты либо оплаты после выполнения работ по любому для Вас удобному способу приема платежа.

Прошу не спамить бредом. Заранее большое спасибо за толковые предложения.

Бюджет до 2000р. (в зависимости от Вашего предложения по проекту).

17 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Schakurov
Рамиль 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Schakurov
Рамиль 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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