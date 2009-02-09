Прогон по статейникам

Нужен прогон сайта только по статейникам

Нужно размножить (так чтоб она была грамотно написана) статью по адресу: http://www.bg-properties.ru/art/id/8

И прогнать по каталогам статей с ссылкой "недвижимость Болгарии" в тексте статьи на главную страницу

Нужен отчет о размещенных статьях.

на miralinks.ru и др. будем размещать сами.

в предложении указывайте пожалуйста количество каталогов

их параметры тиц и PR сроки исполнения задачи и размер оплаты