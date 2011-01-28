Прогон по статейным каталогам РУ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок124 просмотра

Нужен прогон по качественным каталогам (можно ручной) по топ 40-50 хороших статейников. Количество прогонов – 10

Ваша цена за

1. Статьи мои.

2. Оплата 30% аванс – 70% после отчета либо сбр

3. объем большой и постоянный

Интересует также размещение пресс релизов.

Жду адекватных цен. Обратите внимание – мусор!!! не нужен, только нормальные каталоги.

14 лет назад
chakki-chakki
Константин 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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