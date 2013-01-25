Проиндексировать сайт

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Поисковые системы (SEO)Завершен5 заявок180 просмотров
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1. Сделать карту сайта.

2. Robots.txt

3. Сниппеты, семантическую разметку.

В заявке указывать цену и сроки.

С уважением,

АЗ

11 лет назад
34t
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Madman1987
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Отзывы пишу только когда действительно могу рекомендовать. Владимиру поставил бы такие характеристики: качество, срок, цена слова. Для меня это важно. Более того, он сделал больше объявленного в задании, без нервов консультировал по всем вопросам, соответсвенно делаю вывод, что человек действительно работает с пониманием на клиента и конечный результат, а не истерит по каждой мелочи. Ценю такой подход, тк это редкость, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, всем рекомендую.
все ок
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