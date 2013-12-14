Проконсультировать по Аяксу и СЕО

Приветствую вас, дорогие фрилансеры.

Мне нужна небольшая консультация по скайпу в устной форме, в основном вот по каким вопросам:

1) есть ли технология позволяющая загружать информацию и выводить её на страницу для просмотра, без перезагрузки страницы, помимо Аякса?

2) действительно ли, в случае использования Аякса, мой сайт не будет индексироваться?

3) что можно сделать для сайта, с точки зрения СЕО, при использовании Аякса.

ну и мелкие вопросы и общие рекомендации в связи с вышеизложенным.

Большая просьба указывать вашу цену сразу.

Работаю исключительно с ЯД, qiwi или могу перевести деньги на мобильный телефон.