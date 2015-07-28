Проконсультировать по SEO

Сайт belladress.ru. Регион продвижения Москва и область. Результат топ-10 Запросы: женская одежда оптом из белоруссии одежда оптом из белоруссии одежда из белоруссии оптом одежда из белоруссии женская одежда из ...
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Для небольшого сайта нужны СЕО-консультации грамотного специалиста.
Стоит заметить, что продвигать сайт в топы не нужно. Такой цели не стоит.
Занимаюсь сайтом сам, и сам же буду делать все связанное с его продвижением.
Требуются только советы. Указать на ошибки, посоветовать дальнейшие шаги, в некоторых моментах, указать конкретные действия.
Речь идет о сайте podolsk4x4.ru (система управления - drupal 7)
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