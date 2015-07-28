Проконсультировать по SEO

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Завершен9 заявок184 просмотра

Для небольшого сайта нужны СЕО-консультации грамотного специалиста.

Стоит заметить, что продвигать сайт в топы не нужно. Такой цели не стоит.

Занимаюсь сайтом сам, и сам же буду делать все связанное с его продвижением.

Требуются только советы. Указать на ошибки, посоветовать дальнейшие шаги, в некоторых моментах, указать конкретные действия.

Речь идет о сайте podolsk4x4.ru (система управления - drupal 7)

Drupal
13 лет назад
kiberus
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Wartar
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Wartar
49 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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