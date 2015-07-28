Проконсультировать по SEO

Для небольшого сайта нужны СЕО-консультации грамотного специалиста.

Стоит заметить, что продвигать сайт в топы не нужно. Такой цели не стоит.

Занимаюсь сайтом сам, и сам же буду делать все связанное с его продвижением.

Требуются только советы. Указать на ошибки, посоветовать дальнейшие шаги, в некоторых моментах, указать конкретные действия.

Речь идет о сайте podolsk4x4.ru (система управления - drupal 7)