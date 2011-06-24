Прописать мета-теги

Поисковые системы (SEO)Завершен5 заявок222 просмотра
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Человек "раскручивал" сайт и изменял мета-теги - они ужасны) убедитесь сами http://www.remont-pro.com.ua

1. Прописать мета-теги страниц (их не много) - (ключевые слова даю для каждой страницы, только может их не писать подряд все, через запятую а написать так чтобы хорошо индексировались все слова)

2. Изменить содержание главной страницы (текст предоставлю)

3. Рассказать мне как менять мета-теги))) на будущее...пошаговая инструкция так сказать)))

Оплата на карту Приватбанка (через Приват 24) или Liqpay - оплачу в теч. 30 мин. после того, как работа будет сделана. Если есть недоверие - сделаю предоплату

Задача не трудная, думается мне. Ваши сроки и цена?

По окончании работы хороший отзыв гарантирую!!!!!!!

12 лет назад
AlishaTur
Алевтина 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 дней назад
12 лет назад
$25
1 день
Спасибо Вам огромное! Чувствуется, что Вы знаете и любите свою работу. Все качественно и быстро, с ответами на мои многочисленные вопросы. Очень довольна!!! Моя оценка 10 из 10
Алевтина, спасибо за сотрудничество! Четкая постановка задачи, приятное общение, своевременная оплата. Успехов Вам в бизнесе! Если нужна будет помощь с сайтом - обращайтесь, помогу с удовольствием!
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