Человек "раскручивал" сайт и изменял мета-теги - они ужасны) убедитесь сами http://www.remont-pro.com.ua

1. Прописать мета-теги страниц (их не много) - (ключевые слова даю для каждой страницы, только может их не писать подряд все, через запятую а написать так чтобы хорошо индексировались все слова)

2. Изменить содержание главной страницы (текст предоставлю)

3. Рассказать мне как менять мета-теги))) на будущее...пошаговая инструкция так сказать)))

Оплата на карту Приватбанка (через Приват 24) или Liqpay - оплачу в теч. 30 мин. после того, как работа будет сделана. Если есть недоверие - сделаю предоплату

Задача не трудная, думается мне. Ваши сроки и цена?

По окончании работы хороший отзыв гарантирую!!!!!!!