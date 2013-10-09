Собственно есть совершенно новый проект, нигде никогда не продвигался, все описания на нем уникальны и были заказаны. Тематика софт - все легально, никакого варез. Продвигать надо по названиям программ, всего их около 700 на данный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется проведение внутренней оптимизации сайта предприятия. Создание СЯ и весь комплекс работ по сайту.
- Похожие заказы
- $350Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо подобрать низкоконкурентные ключевые слова для статейных сайтов. На входе будет выдаваться тематика сайта (для женщин, строительство и т.д.) и основные разделы, на выходе хотелось бы получить 1000-5000 ключевых слов с низкой конкуренцией. Как ...Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Доброго! Требуется увеличить посещаемость сайта, а так же повысить его позиции в поисковиках. От кандидатов требуется предоставить стратегию продвижения: как и что вы собираетесь делать.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Есть старый сайт в ЯК, стройка, с тиц > 100 для которого требуется нарастить тиц, желательно вечными ссылками с ростом поискового трафика. Рассматриваются варианты как полного вашего продвижения, так и консультации/помощи. Наличие реальных результатов в наращивании ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт и запросы вышлю в личку - откликайтесь, кому это интересно.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо продвинуть сайт по продаже спортивной фармакологии www.farma.in.ua Сайт уже в топах по некоторым запросам. Список ключей прилагаю. Жду ваших предложений, строки и бюджеты...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
cайт : http://www.crazy-fluo.fr вот список ключевых слов : bracelets fluo bracelet fluo maquillage fluo maquillage uv peinture fluo peintures fluo lunettes fluo lunette fluo vernis uv baton fluo batons fluo проект подразумевает полную внутреннюю оптимизацию : -Sitemap ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужна раскрутка социальной сети которая открываеться через 10 дней. Нужно раскрутить ее что бы было много пользователей и попасть в топ 10 гугл яндекс Пишите цены и срокиПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2000
Требуется продвижение в топ 10 двух сайтов строительной тематики по продаже станков. Список ключевиков уже есть. Регион Москва. Нужно сделать оптимизацию страниц и купить ссылки. Желательно опыт в тематике, отзывы портфолио.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад