Проведение внутренней оптимизации

$1000
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка128 просмотров
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Требуется проведение внутренней оптимизации сайта предприятия. Создание СЯ и весь комплекс работ по сайту.

10 лет назад
ggX
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LGP
31 годИзраиль
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$1000
30 дней
Работу выполнили. Все четко и без лишних слов. Дали хорошие советы и рекомендации. Сотрудничеством доволен. Ждем хорошего результата, будем работать и дальше. Спасибо. Обязательно отпишусь по результатам.
Был приятно удивлен сотрудничеству с Александром. Пунктуальность его конек, так держать. Спасибо за проект.
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