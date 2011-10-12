Работа на буржуйских форумах

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка119 просмотров

Нужны люди для работы на англоязычных форумах.Поиск, регистация, создание топика и поддержание топика.Цель - продвижение сервиса.Оплата помесячно в зависимости от живых топиков.Ежедневный отчет.Подробности в личке.

14 лет назад
Vic83
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров