Работа на буржуйских форумах

Требуется строго белое продвижение сайта (CMS Joomla) по не конкурентным словам. Компания является одной на рынке, которая предоставляет улуги (т.е. конкурентов по ключевым словам нет вообще). Продвижение в поисковой системе Google.kz (казахстанская аудитория). ...