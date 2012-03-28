Работа с блогом

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки139 просмотров
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Добрый день, господа.

Есть блог an-van.blogspot.com

Что нужно сделать.

1. Оптимизацию

2. Кнопочку с переходом на языки (русский, английский), переводы статей уже есть, нужно решение.

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12 лет назад
Strech
43 годаВьетнам
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад