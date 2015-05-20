Работа с большим Сем ядром, требуется проф.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок295 просмотров

Придумать тз для автоматизации работы с сем ядром + работы по сбору ядра.

Создать заготовки для страниц из параметров собранных в файле.

В каждом столбце имеется параметр, критерий, тип плитки и их синонимы

в первом столбце - продукция (плитка)

задача:

Собрать дополнительно синонимы к каждому критерию, параметру, типу продукции .

Сгенерировать варианты и различные сочетания слов (фильтров тегов)

Сгенерировать страницы из этих параметров, слов, синонимов, сгенерировать чпу, тайтл, дескрипшн, заголовок.

Тк возможных вариантов может получиться очень много, нужно придумать правило отбора слов, которое позволит отсечь слова пустышки, нецелевые слова и сформировать страницы под популярные нч, сч, вч запросы. Так же отсечь сочетания параметров, в которые не попадут товары (возможно таких сочетанийтоваров в фильтрах - нет) (можем отсечь сами)

Консультация и обсуждение по скайпу.

Готов заплатить за тз, идеи по реализации, любые советы.

10 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$100
14 дней
Спасибо за работу
Все отлично, рекомендую

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад