Необходимо продвижение сайта www.bestworldpro.com в Топ Google необходимо прислать 1) План работы 2) Сроки 3) Цена Внимание! Оплата только через PayPal
Работа с большим Сем ядром, требуется проф.
Придумать тз для автоматизации работы с сем ядром + работы по сбору ядра.
Создать заготовки для страниц из параметров собранных в файле.
В каждом столбце имеется параметр, критерий, тип плитки и их синонимы
в первом столбце - продукция (плитка)
задача:
Собрать дополнительно синонимы к каждому критерию, параметру, типу продукции .
Сгенерировать варианты и различные сочетания слов (фильтров тегов)
Сгенерировать страницы из этих параметров, слов, синонимов, сгенерировать чпу, тайтл, дескрипшн, заголовок.
Тк возможных вариантов может получиться очень много, нужно придумать правило отбора слов, которое позволит отсечь слова пустышки, нецелевые слова и сформировать страницы под популярные нч, сч, вч запросы. Так же отсечь сочетания параметров, в которые не попадут товары (возможно таких сочетанийтоваров в фильтрах - нет) (можем отсечь сами)
Консультация и обсуждение по скайпу.
Готов заплатить за тз, идеи по реализации, любые советы.
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