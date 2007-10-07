Необходимо сделать раскрутку сайта по поисковым системам и вывести сайт на первые места в рейтингах. Оборудование для пиццы Оборудование для пиццерий Печи для пиццы Бизнес план пиццерии Проектирование ресторанов Проектирование пиццерий Дизайн ресторанов ТУ Пицца ...
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Есть задача: раскрутить новый сайт с анкетами девушек. Те методы, которые я предложил клиенту, ему не очень понравились. Поэтому я обращаюсь сюда, чтобы выслушать Ваши предложения по данному поводу. Идеально было бы, конечно, вывести сайт в ТОП 10 по ряду фраз с рассчетом в основном на московскую публику (т.е. к запросам можно прибавлять слово "Москва"). Кроме того, нужно уложиться в бюджет 20-25 тыс. руб. в месяц. Хотелось бы выслушать Ваши идеи по данному вопросу (продвигаемые слова, методы и т.п. можно менять, т.е. я готов выслушать любое Ваше предложение).
Список "идеальных" продвигаемых фраз см. здесь: http://soft.owal.ru/words.htm
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