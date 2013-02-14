Раскрутить сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт23 заявки264 просмотра
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Здравствуйте.

Есть сайт www.italmd.ru. У него уже есть кое-какие позиции, ТИЦ и Pr.

Его нужно продвинуть в ТОП 10 по следующим запросам:

итальянская мебель

мебель италии

итальянская мебель в москве

мебель италии в москве

мебель производства италии

итальянские спальни

спальни италии

мебель из италии спальни

итальянская мебель спальни

итальянская мягкая мебель

мягкая мебель италии

мягкая мебель из италии

Интересуют сроки и стоимость данных работ по каждому запросу, а также Ваши предложения по доп. запросам.

С уважением,

Александр.

11 лет назад
demien
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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