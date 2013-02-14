Раскрутить сайт

Здравствуйте.

Есть сайт www.italmd.ru. У него уже есть кое-какие позиции, ТИЦ и Pr.

Его нужно продвинуть в ТОП 10 по следующим запросам:

итальянская мебель

мебель италии

итальянская мебель в москве

мебель италии в москве

мебель производства италии

итальянские спальни

спальни италии

мебель из италии спальни

итальянская мебель спальни

итальянская мягкая мебель

мягкая мебель италии

мягкая мебель из италии

Интересуют сроки и стоимость данных работ по каждому запросу, а также Ваши предложения по доп. запросам.

С уважением,

Александр.