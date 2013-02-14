Раскрутить сайт

Здравствуйте уважаемые SEO-шники! Нужна ГРАМОТНАЯ консультация, как оптимизировать и продвинуть сайт http://dtb.in.ua/ в топ-10 Яндекса и Гугла. Возраст сайта: май 2011. Ключевые слова: *недвижимость *оценка *независимая оценка *независимая экспертная оценка Заказывал рерайт статей, но эффект не получен. Указывайте стоимость и Ваш эл.адрес для ...
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Здравствуйте.
Есть сайт www.italmd.ru. У него уже есть кое-какие позиции, ТИЦ и Pr.
Его нужно продвинуть в ТОП 10 по следующим запросам:
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Интересуют сроки и стоимость данных работ по каждому запросу, а также Ваши предложения по доп. запросам.
С уважением,
Александр.
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