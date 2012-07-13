Раскрутить салон эротического массажа

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок505 просмотров

Необходимо раскрутить салон эротического массажа всеми доступными способами :

- Продвижение

- Спам по мамбе

- Медиа реклама

- Соц сети

- Контекстная реклама

- Партнерские отношения - готовы платить до 50% от заказа

и т.д

Сайт: azalliya . com . ua . Регион - только Киев

Рад выслушать Ваши предложения, возможно у кого то есть опыт в этой сфере

С Уважением, Михаил

I C Q : 366 - 892 - 443

S k y p e : mihail-consulting

13 лет назад
WEB_PROFESSIONAL
Михаил 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров