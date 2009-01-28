Раскрутка форума (соц. сети, общение и тп)

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок185 просмотров
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Нужно раскрутить группу (которая является ссылкой на форум) в соц. сетях ориентированных на англоговорящих граждан и бизнес-сообщество (linkedin, myspace, facebook, etc).

Также нужны любые предложения по продвижению и раскрутке форума.

15 лет назад
IvanGonzalez
Ivan Gonzalez 
41 годСША
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад