Раскрутка группы вКонтакте

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Закрыт5 заявок147 просмотров

Приветствую всех!

Требуется создать и раскрутить группу вКонтакте.

Основной сайт: http://danpleet.com/

Тематика: уникальные подарки (или что-нибудь в этом роде).

Цель: продажа представленных изделий.

Жду предложений.

14 лет назад
sergge
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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