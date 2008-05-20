Раскрутка и продвижение

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок395 просмотров

Сайт в личку, оплата по факту, бюджет небольшой. Возможна предоплата последующих месяцев оплаты работы.

17 лет назад
Elena_M
Елена 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

SEO-Studia
Roman 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
Роман сделал оптимизацию кода, я не успела оплатить, да каюсь, но когда была уже готова оплатить, он написал мне в грубой форме что типа достали кидалы и все такое. Я спросила стоит ли оплачивать дальше? И сказала, что код как таковой не принесет быстрых и ощутимых результатов и если бы я была кидалой, то вы бы быстро удалили весь код с сайта, (что Роман и сделал в итоге) и работа была бы свернута. По поводу того что я занимаюсь спекуляцией вообще отдельная тема. Роман кто вам позволил это утверждать? Я работаю в компании и веду корпоративный сайт компании. В общем такая дерзость с его стороны мне не понравилась. Посему мой отзыв таков, что так дела не делаются.

Заявки фрилансеров

SEO-Studia
Roman 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад