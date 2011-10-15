Раскрутка интернет-магазина компьютерной техники

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка303 просмотра

Имеется интернет-магазин компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, ПК комплектующие, телики, быт. техника) написанный на joomla+virtuemart с установленным sh404sef.

Сейчас средняя посещаемость в сутки составляет 190-250 уникальных. pr-4/10, тиц-10, яндекс ранг-2/6.

Для написания статей для сайта занимается отдельный человек.

Ищу оптимизатора ДЛЯ ПОСТОЯННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, в целях поднятия посещаемости сайта, внутренней и внешней оптимизации, его раскрутки, поднятия по ВЧ и НЧ запросам в поисковиках.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование Чёрных методов раскрутки!!! (все остальные способы раскрутки - можно, но превалировать должны белые)

ВАЖНО!!! Раскрутка НЕ ДОЛЖНА сводится просто к тупому закупу ссылок на биржах (сапе и прочих). Работа должна приносить плоды и после окончания нашего сотрудничества. Т.е. такой вариант, что пока я плачу - сайт в топе, перестал платить и сайт сразу на 100-ой странице не устраивает.

Оплата труда договорная, и будет зависеть от выполнения конкретных поставленных задач, которые будем обсуждать по icq, email, и пр.

JoomlaНаписание статей
14 лет назад
BoBaNNNN
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$125
120 дней

Заявки фрилансеров

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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