Здравствуйте! Нужен хороший специалист по SEO, знакомый с системой Rookee, который проведет аудит проекта (1 сайт) и даст заключение, насколько правильно работает проект. Также очень хочется услышать рекомендации, что надо изменить. ...
Раскрутка интернет-магазина компьютерной техники
Имеется интернет-магазин компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, ПК комплектующие, телики, быт. техника) написанный на joomla+virtuemart с установленным sh404sef.
Сейчас средняя посещаемость в сутки составляет 190-250 уникальных. pr-4/10, тиц-10, яндекс ранг-2/6.
Для написания статей для сайта занимается отдельный человек.
Ищу оптимизатора ДЛЯ ПОСТОЯННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, в целях поднятия посещаемости сайта, внутренней и внешней оптимизации, его раскрутки, поднятия по ВЧ и НЧ запросам в поисковиках.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование Чёрных методов раскрутки!!! (все остальные способы раскрутки - можно, но превалировать должны белые)
ВАЖНО!!! Раскрутка НЕ ДОЛЖНА сводится просто к тупому закупу ссылок на биржах (сапе и прочих). Работа должна приносить плоды и после окончания нашего сотрудничества. Т.е. такой вариант, что пока я плачу - сайт в топе, перестал платить и сайт сразу на 100-ой странице не устраивает.
Оплата труда договорная, и будет зависеть от выполнения конкретных поставленных задач, которые будем обсуждать по icq, email, и пр.
Выбранный исполнитель
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