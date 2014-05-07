Раскрутка купонного сайта

Сразу скажу , предпочтения человек с Украины, по сколько сайт для украинского рынка. Есть сайт http://inrealty.com.ua/ua/ , нужно поднять в топ сам сайт и объекты в отдельности. Возможны любые методы (соц. сети, adwords...) все возможные ...