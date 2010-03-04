Раскрутка приложения

Для новой игры распространяемый через соц.сети вконтакте в виде приложения ( не группа) требуется поддержка и услуги по привлечению игроков методами SMO.

Просьба услуги привлечения в группу или рассылки приглашений не предлагать, необходимо раскрутить именно приложение а не группу.

Просьба в заявке кроме желания участвовать указывать так же ссылку наше портфолио по данной теме ,предварительные сроки и стоимость работ.