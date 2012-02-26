Раскрутка сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен14 заявок314 просмотров

Необходимо вывести сайт inkubator.kiev.ua на 2-3 место в http://www.google.com.ua по запросам "инкубатор", "инкубаторы".

Оплата по факту.

14 лет назад
qalogic
Ирина 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$450
60 дней
Ольга отлично справилась с работой по раскрутке сайта в Google. Количество заказов сайта увеличилось в несколько раз и сайт находится в топе по очень конкурентным ключевым словам после ее работы. Очень рекомендую!
Анна, отличный заказчик. Терпеливо ждала завершения проекта, хоть по срокам и затянула. Спасибо ей за это.

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад