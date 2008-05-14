Раскрутка сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок261 просмотр

Хотелось бы узнать сколько потребуется денег для увеличения посещаемости, поднятия рейтинга по поисковым запросам. В общем в будующем хочется раскрутить вот этот сайт www zarobwm narod ru . Пишите сколько на это потребуется денег и ваши идеи.

17 лет назад
Prodovec
Всия 
27 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров