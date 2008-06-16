Раскрутка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок204 просмотра

Есть сайт www.oknakbe.kiev.ua

Необходимое следующее:

1. оптимизация контента

2. регистрация в поисковиках(украинские)

3. регистрация в каталогах

4. одноразовое(1 месяц) продвижение сайта по ключевым словам:

- Окна КВЕ

- Окно глухое

- Окно с поворотно-откидным механизмом

- Балконные двери

- Стеклопакет

- профиль KBE

- Фурнитура MACO

Ваши предложения и цена по ICQ 107306485

Цены желательно расписать по каждому пункту

17 лет назад
dhana
Игорь 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров