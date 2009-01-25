Раскрутка сайта в англоязычном сегменте

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок183 просмотра
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Дано: сайт www.1translate.com

Задача - раскрутить по ключевым словам:

"certified translation services"

"russian translation services"

"birth certificate translation" и некоторым другим подобным

От вас указать стоимость (все/отдельное ключевое слово)

и ориетировочные сроки вывода в 10-ку Google

15 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад