Раскрутка сайта в англоязычном сегменте

Новый сайт знакомств, нулевой цикл продвижения. Необходимо активное привлечение посетителей на сайт. Жду ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано: сайт www.1translate.com
Задача - раскрутить по ключевым словам:
"certified translation services"
"russian translation services"
"birth certificate translation" и некоторым другим подобным
От вас указать стоимость (все/отдельное ключевое слово)
и ориетировочные сроки вывода в 10-ку Google
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