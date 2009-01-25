Раскрутка сайта в англоязычном сегменте

Вообщем суть задания таков: Нужно найти около 50-100 форумов, с тематикой сайта, зарегистрироваться там создать тему и закинуть текст который я Вам отправлю и опубликовать.. потом для отчетам скинуть мне ссылку на данную тему! Стоимость одного форума ...