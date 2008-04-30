Раскрутка сайта в Google в TOP 5

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок256 просмотров

Здравствуйте сколько будет стоить раскрутка в Гугле (в первую пятерку) по этим ключевым словам в СНГ:

прокачка WOW,

прокачка перса,

прокачка персонажа,

прокачка чара,

прокачка персонажей wow

От нашей фирмы :

ICQ 340667481, 8-066-638-90-62 Игорь, 8-066-35-86-271 Федор

17 лет назад
gera6661
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$1000

Заявки фрилансеров

seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад