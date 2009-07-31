Раскрутка сайта в поисковиках

$250
Поисковые системы (SEO)Завершен28 заявок603 просмотра
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Меня в основном интересует яндекс.

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14 лет назад
Rosin
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
ORESTER
Elzhan Kobei 
35 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$300
60 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
make-up-master
Валентина 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
15 лет назад
$300
45 дней
Со сроками не уложился (за 6 месяцев никаких изменений), но очень любит клянчить деньги в долг и не отдавать вовремя, как специалист нулевый. Сейчас он месяц не отвечает ни на письма, ни на звонки. Не рекомендую связываться. Это чудо вероятнее всего уже работает здесь же, но уже под другим ником. Будьте осторожнее.
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