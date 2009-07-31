Раскрутка сайта в поисковиках

Со сроками не уложился (за 6 месяцев никаких изменений), но очень любит клянчить деньги в долг и не отдавать вовремя, как специалист нулевый. Сейчас он месяц не отвечает ни на письма, ни на звонки. Не рекомендую связываться. Это чудо вероятнее всего уже работает здесь же, но уже под другим ником. Будьте осторожнее.