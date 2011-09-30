http://bachetta.ru Здравствуйте! Я ищю человека, а не компанию. Чтобы сэкономить. Но часто человек называет себя компанией. Чтобы получить побольше. У меня два направления. Одно главное сейчас - это ...
Раскрутка сайта в социальных сетях
Требуется небольшое продвижение сайта в соц сетях.
Предлагайте условия.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Требуется только БЕЛАЯ раскрутка. 0. Оптимизация сайта и контента на нем 1. Первоначальное продвижение 2. Основное продвижение (на постоянной основе) с гарантией результата Плачу отдельно ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт, сайту 1 год, естественных посетителей 150 в день, все с поисковиков (человек 30 с закладок). Запросы не ВЧ, все переходы с НЧ (максимум 5 с одного запроса), всего около 100 НЧ за день. ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо вывести сайт inkubator.kiev.ua на 2-3 место в http://www.google.com.ua по запросам "инкубатор", "инкубаторы". Оплата по факту.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Товарищи есть интернет магазин парфюмерии parfumestory.ru/ Интересует его раскрутка, 1000-2000 в день целевого трафика. Интересуют сроки (за которые это можно добиться ) и цена . ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5000
Добрый день , уважаемый партнер ! Меня зовут Олег . Я хочу воспользоваться услугами ПРОДВИЖЕНИЯ своего продукта в интернете и соцсетях . Мой продукт – разработка коуч-сессия ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Напишите что можете, ссылки, портфолио, цена, срок и т.д.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно создать тематическое ядро для сайта с тематикой - работа, создание резюме - сайт в личку. Только продающие запросы. Срок? Принимаете ЯДеньги? Цена за запрос? Сейчас интересует около 50-ти выверенных ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Комплексное продвижение новостного сайта + SEO оптимизация Тематика - Новости и статьи Казахстан Цель; повышение посещаемости и улучшение для поисковиков Яндекс и Гугл Регион - Казахстан Обязательны гарантии! Посещаемость только реальными ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно провести тест сайта по внтуренней оптимизации, т.е. выявить ошибки, что сделано не так и что нужно доделать чтобы сайт нормально индексировался в гугле и яндекск (сайтмап, перелинковка, скорость загрузки и другое что необходимо). позже ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад