Раскрутка сайта. Вывод в топ 3 гугла

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Закрыт19 заявок388 просмотров

Нужно вывести в ТОП 3 сайт shkola-юа (точка) ком по 6 ключевикам

Стоимость, сроки.

Клбчевые слов были пересмотрены:

1. Электронный дневник

2. электронная школа

3. электронный журнал

4. дневник

5. щоденник

6. Школа

Указывайте цену за каждое ключевое слово в отдельности и за все вместе!

14 лет назад
Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров