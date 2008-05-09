Раскрутка сайта знакомств только в GOOGLE

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Закрыт7 заявок361 просмотр

Интересует раскрутка сайта знакомств LoveCity.su только в Google, т.к. из Яндекса выпал

Интересует стоимость запросов:

Знакомства

Знакомства Москва

сайт знакомств

бесплатные знакомства

Хочу узнать стоимость по каждому запросу и общую стоимость если заказывать все ключевики

Интересует ТОП-10

Желательно оплата по факту вывода и дальнейшая поддержка запросов

17 лет назад
MIFA1988
Михаил 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров