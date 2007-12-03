Раскрутка сайтов

Продвижение интернет-магазина "ATLANTIC-MUSIC.COM по продаже музыки" в поисковых системах. Некоторые поисковые запросы - mp3, rap, hip-hop, rnb, music и т.д. Бюджет раскрутки - не более 500 у.е. Гарантии и рекомендации обязательно. В дальнейшем ...
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для того чтобы мне понять что вы поняли суть задания и прочитали все до конца а не просто кидаете сумму и ссылку на портфолио в начале предложения напишите слово virtmag
все предложения без этого слова рассматриваться не будут
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