Раскрутка сайтов

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок173 просмотра
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т.е цена за раскрутку этих сайтов и поддержка

1. http://jaluzi.virtmag.ru/

по словам

Жалюзи, Офис Гид CFA

2. http://office.virtmag.ru/

Канцтовары, Бумага, Этикетки самоклеющиеся, Блокнот, конверт,

тетрадь, копировальная бумага, бытовая техника,ножницы, зажим для

бумаги, дырокол, клей, маркер, гелевая ручка, шариковая ручка,папка

конверт,степлер, лоток, папка на кнопке, папка на молнии, папка пластиковая,

папка на резинках, флипчарт, эмалевая доска, сувениры, стрейч, шпагат, мыло,одноразовая

посуда, перчатки, скотч, туалетная бумага, МОП, полотенце, салфетки,

Офис Гид CFA

3. http://bumaga.virtmag.ru/

перфорированная бумага, чековая лента, чековая лента с печатью,бумага ЛПУ,ролик для факса,

emerson, перфорированная бумага emerson, самокопирующая бумага,

перфорированная бумага с печатью,Офис Гид CFA

для того чтобы мне понять что вы поняли суть задания и прочитали все до конца а не просто кидаете сумму и ссылку на портфолио в начале предложения напишите слово virtmag

все предложения без этого слова рассматриваться не будут

16 лет назад
webdion
Денис 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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