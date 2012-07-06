Есть компьютерная программа для создания обложек компакт дисков. Нужно найти в интернете ветки (сообщения) на форумах по данной тематике или по использованию конкурентских продуктов и оставить сообщения со ссылкой на программу. ...
Раскрутка тренинга ВКонтакте.
Нужны специалисты которые умеют приглашать реальных заинтересованных людей на встречу или в группу.
На фрилансе работал с десятком "специалистов" которые как оказалось умееют просто наполнять группы непонятными людьми.
Если знаете как зацепить аудиторию, мы готовы хорошо платить за обратную связь – от 100 у.е. за 1 контакт.
Подробности в аську 423117008, скайп vpromo
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