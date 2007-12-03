Раскрутка Wap сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки155 просмотров
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Есть два сайта:

Сайт по партнерской программе

Сайт самого интернет магазина

Все в WAp надо:

- Прогнать по всем вап каталогам.

- Привлечь партнеров в ВАП партнерку(Разослать предложения, побеседовать) (Придется ходить по каталогом вап сайтов, по каталогам ссылок WAP собирать сайты, писать предложения партнерам)

Работа с долгосрочной перспективой

ICQ 997544

Skype sevasot

16 лет назад
seva
35 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв