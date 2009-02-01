Размещение на доски объявлений

На первый этам есть 4 сайта. Нужно разместить их на досках объявлениях. Россия -> Москва и московская область -> Строительство, ремонт, товары, услуги.

Оплата после предоставления отчета с сылками на размещенные объявления.

Критерии выбора исполнителя : количество досок, качество, сроки, стоимость, результат.