Размещение обьявлений на досках Украины

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки184 просмотра

Есть объявление в разных вариантах написанное. необходимо его разместить на досках объявлений Украины.

Необходимо соблюдать следующие условия:

- обязательное размещение с фото (если доска позволяет);

- обязательно отношение к Украине;

- обязательно объявление должно быть в своем разделе или приближенном по тематике

Тематика объявления: запорная арматура

От вас - цена за 1 объявление, количество досок в вашей базе.

11 лет назад
advisor
44 года
19 лет в сервисе
Был
21 день назад

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Нет заявок фрилансеров