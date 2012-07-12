Размещение объявлений на форумах, досках объявл.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки137 просмотров

Требуется разместить рекламное сообщение на форумах, возможно на досках объявлений.

Желательно территориальное разграничение

отчет- ссылки на темы

предлагайте пожалуйста свои условия, цены

оплата по факту- яндекс, киви, вебмани (комиссия 5% за счет получателя)

13 лет назад
elchat
41 год
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров