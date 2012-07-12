Размещение объявлений на сайтах

Требуется фри-лансер для размещения объявлений на сайтах досок объявлений (список сайтов есть, регистрироваться не надо)

Работа по размещению одного объявления сводится к копированию текста из предоставленных материалов + добавление 2–3 фотографий.

Все текста объявлений и фотографии будут предоставлены.

От исполнителя требуется аккуратность и исключение ошибок.

Срок работы – 2 недели.

В течение 2 недель размещать один день - один город на все 5 сайтов. По 6 объявлений на один сайт. Итого в день 30 объявления. За 2 недели 420 объявлений.