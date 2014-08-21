Размещение, поддержка объявления (поиск сотрудн.)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок228 просмотров

Размещать одно и тоже небольшое объявление на тематических форумах, досках объявлений. Контролировать присутствие объявления, размещать его заново, если объявление удалили.

11 лет назад
ValentinaApr
Валентина 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров