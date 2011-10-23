Размещение положительных отзывов

Добрый день!

Необходимо напостить положительных отзывов о сайте в Яндекс-Маркет и Товары.Мэйл.Ру. Отзывов необходимо немного, на 4-5 очков, чтобы не забанили. Цену (способ оплаты), сроки, методы и гарантии (что не попадем в бан) пишите в ЛС.

P.S.:

1. Отзывы только с реальных аккаунтов, не только что созданных.

2. Реальный отзыв. Представьте что вы только что купили что-то купили в этом магазине (тематика всем знакома).

3. 1 реальный аккаунт = 1 отзыв.

4. Отзывы необходимо размещать плавно, подчеркну, чтобы не забанили.

P.S.: Уточняйте цену - за 1 отзыв или за N-нное (указанное) количество.

P.P.S.: Пишите в ЛС, даже если уже выбран исполнитель. Отзывы нужны постоянно.