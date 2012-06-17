Размещение сообщений

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка124 просмотра

Требуется: простой постинг уникальных небольших сообщений на форумах/досках объявлений женской тематики.

Срок: в течение 2-х месяцев опубликовать 600-1000 сообщений. График работы выбираете сами. Далее – возможно продолжение работы.

Оплата: по факту, стоимость одного сообщения, прошедшего модерацию – 5 руб.

Отчетность: раз в неделю.

От Вас:

- присутствие в сети как минимум 4 часа любые 5 дней в неделю

- опыт работы в интернете

- внимательность

Подробности по почте. Пишите на justlikecrazy(собака)yandex.ru.

13 лет назад
GlebPimenov
Глеб 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужны оптимизация и продвижение сайта

    $250

    Нужны дополнительная оптимизация и продвижение сайта www.ross-studio.com в топ-10 Яндекса и Гугла. Ключевые запросы есть и статьи под них написаны. В начале ручной прогон по каталогам, социальным закладкам и форумам.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно оптимизировать сайт и продвинуть в Google.

    Есть сайт light-pack.com Сайт новый, домену всего 2 месяца, не имеет никаких показателей и не имеет беклинков и ссылочной массы. Нужно оптимизировать сам сайт, начать позиционировать сам сайт в поисковых системах, начать простановку ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Размножить статьи

    $50

    Здравствуйте,уважаемые фрилансеры!Необходимо размножить 9 статей по 500 символов каждая. Должно получиться 65 статей по 250 символов+ 50 символов заголовки.Жду Ваших предложений.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составить список конкурентов интернет-магазина

    Нужно составить список конкурентов магазина для анализа. Тематика сайта пневматическое оружие для спортивной стрельбы, и прочие сопутствующие товары (расходники для пневматики, ножи, фонарики). В результате мне нужна таблица в формате excel с полями: ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужна раскрутка сайта

    $1000

    Есть сайт http://casino-zodiac.org которому требуется раскрутка.. пробовал раскручивать сам: профили, каталоги и т.п. результат по яндекс вебмастер: тиц -меньше 10, Страниц в поиске - 16, Ссылающихся сайтов: 119, внешних ссылок (приблизительно): 232 Бана нет ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта по выбранным ключевым фразам

    Поднять позиции сайта в ОДНОМ выбранном регионе в ТОП 3 по 10 ключевым фразам. Прилагаю скрин текущих позиций. Интересуют методы продвижения через соц сети. При выборе исполнителя буду ориентироваться на конкретные предложения по продвижению, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо пригласить живых людей в группы

    $50

    необходимо продвинуть и пригласить в группу http://vk.com/club26496797 людей для изучения испанского языка и в группу http://vk.com/club10743863 по изучению турецкого языка. реальных для сайта tvoyturetskiy.ru tvoyispanskiy.ru. Жду предложений и сроков исполнения работы.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно продвижение сайта

    Всем привет!Мне надо продвинуть киносайт http://kinoberloga.ru/ но для начало надо сделать внутринию оптимизацию.Мне нужна посищаемость 10к через 3-4 месяца.Все стать уникальные!Скажите стоимость данного продвижения!

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад